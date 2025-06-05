Президент підписав закон про зменшення на 50% ціни "автоцивілки" для ветеранів

https://racurs.ua/ua/n206838-prezydent-pidpysav-zakon-pro-zmenshennya-na-50-ciny-avtocyvilky-dlya-veteraniv.html

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Президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни (№ 4369-IX).

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку

авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів)

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету — порядок визначить Кабмін.

У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень. Про це розповів гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк у подкасті «Хроніки економіки», пише ЕП.

До 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про автострахування, середня вартість «автоцивілки» становила 1 361 гривню.