В больнице скончались двое пострадавших в результате ракетного удара по учебному центру на Полтавщине

https://racurs.ua/n206840-v-bolnice-skonchalis-dvoe-postradavshih-v-rezultate-raketnogo-udara-po-uchebnomu-centru.html

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У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області 4 червня.

Лікарям не вдалося врятувати їхні життя. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.