Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В больнице скончались двое пострадавших в результате ракетного удара по учебному центру на Полтавщине

В больнице скончались двое пострадавших в результате ракетного удара по учебному центру на Полтавщине

5 июн 2025, 13:23
999

У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області 4 червня.

Лікарям не вдалося врятувати їхні життя. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.

У Сухопутних силах тоді повідомили, що в момент удару військові перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Завдяки заходам безпеки «вдалося уникнути найгіршого».

Попри це, військові заявляли про поранених, яким зараз надають допомогу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров