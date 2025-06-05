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У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщині
У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщиніhttps://racurs.ua/ua/n206840-u-likarni-pomerly-dvoie-postrajdalyh-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-navchalnomu-centru-na-poltavschyni.htmlРакурс
У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області 4 червня.
Лікарям не вдалося врятувати їхні життя. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.
Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.
У Сухопутних силах тоді повідомили, що в момент удару військові перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Завдяки заходам безпеки «вдалося уникнути найгіршого».
Попри це, військові заявляли про поранених, яким зараз надають допомогу.