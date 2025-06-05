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Ракурс
У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщині

У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщині

5 чер 2025, 13:23
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У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області 4 червня.

Лікарям не вдалося врятувати їхні життя. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.

У Сухопутних силах тоді повідомили, що в момент удару військові перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Завдяки заходам безпеки «вдалося уникнути найгіршого».

Попри це, військові заявляли про поранених, яким зараз надають допомогу.

Джерело: Ракурс


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