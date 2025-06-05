У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщині

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У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області 4 червня.

Лікарям не вдалося врятувати їхні життя. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.