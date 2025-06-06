Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по Тернополю, фото: полиция Тернопольщины

В Тернополе пятеро спасателей пострадали из-за ночной атаки врага (ФОТО)

6 июн 2025, 10:12
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, атакували Тернопіль ударними безпілотниками типу «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Зазначається, що наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Шістьох постраждалих госпіталізували.

Поліція Тернопільщини повідомляє, що вночі внаслідок вибухів у різних мікрорайонах обласного центру спалахнули пожежі. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

Наслідки російської атаки по Тернополю, фото: поліція Тернопільщини

Нагадаємо, у Києві сьогодні вночі під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров