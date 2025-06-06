Последствия российской атаки по Тернополю, фото: полиция Тернопольщины

https://racurs.ua/n206859-v-ternopole-pyatero-spasateley-postradali-iz-za-nochnoy-ataki-vraga-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, атакували Тернопіль ударними безпілотниками типу «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Зазначається, що наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Шістьох постраждалих госпіталізували.

Поліція Тернопільщини повідомляє, що вночі внаслідок вибухів у різних мікрорайонах обласного центру спалахнули пожежі. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у Києві сьогодні вночі під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.