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Ракурс
Наслідки російської атаки по Тернополю, фото: поліція Тернопільщини

У Тернополі п’ятеро рятувальників постраждали через нічну атаку ворога (ФОТО)

6 чер 2025, 10:12
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, атакували Тернопіль ударними безпілотниками типу «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Зазначається, що наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Шістьох постраждалих госпіталізували.

Поліція Тернопільщини повідомляє, що вночі внаслідок вибухів у різних мікрорайонах обласного центру спалахнули пожежі. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

Наслідки російської атаки по Тернополю, фото: поліція Тернопільщини

Нагадаємо, у Києві сьогодні вночі під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.

Джерело: Ракурс


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