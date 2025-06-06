Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушения в Чернигове. Фото: Василий Билогура

В Чернигове из-за обстрелов трое пострадавших — под завалами могут быть еще люди

6 июн 2025, 16:26
999

У Чернігові через російські удари постраждали три людини.

Ворожі обстріли пошкодили в обласному центрі багатоквартирні будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури та промислове підприємство. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами будівель можуть перебувати ще люди. Про це Міністерство внутрішніх справ та ДСНС повідомили у Telegram.

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що окупанти обстріляли житловий масив. Ворог застосував безпілотники типу «Шахед» та балістику — крилату ракету та «Іскандер-М». У місці зафіксували 14 вибухів.

Керівник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура у Facebook поінформував, що ворожі обстріли пошкодили два заклади дошкільної освіти, школу та заклад профтехосвіти. І наголосив, що деякі заклади дошкільної освіти наразі освітнього процесу не здійснюють.

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Нагадаємо, у Луцьку 6 травня внаслідок масованого російського удару загинув чоловік. Ще 27 осіб дістали поранення. У ДСНС не виключили, що під завалами зруйнованих будівель можуть бути люди.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров