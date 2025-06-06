Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС, Василь Білогура

У Чернігові через обстріли троє постраждалих — під завалами можуть бути ще люди

6 чер 2025, 16:26
999

У Чернігові через російські удари постраждали три людини.

Ворожі обстріли пошкодили в обласному центрі багатоквартирні будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури та промислове підприємство. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами будівель можуть перебувати ще люди. Про це Міністерство внутрішніх справ та ДСНС повідомили у Telegram.

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Руйнування у Чернігові. Фото: ДСНС

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що окупанти обстріляли житловий масив. Ворог застосував безпілотники типу «Шахед» та балістику — крилату ракету та «Іскандер-М». У місці зафіксували 14 вибухів.

Керівник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура у Facebook поінформував, що ворожі обстріли пошкодили два заклади дошкільної освіти, школу та заклад профтехосвіти. І наголосив, що деякі заклади дошкільної освіти наразі освітнього процесу не здійснюють.

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Руйнування у Чернігові. Фото: Василь Білогура

Нагадаємо, у Луцьку 6 травня внаслідок масованого російського удару загинув чоловік. Ще 27 осіб дістали поранення. У ДСНС не виключили, що під завалами зруйнованих будівель можуть бути люди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів