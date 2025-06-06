Правительство выплатит по 50 тыс. грн детям, вернувшимся из оккупации или после депортации. Фото:

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Кабінет міністрів України запровадив одноразову допомогу деяким категоріям дітей.

Неповнолітнім, які повертаються з окупованих територій або після депортації, виплачуватимуть по 50 тис. грн. Ці гроші дозволять батькам або іншому законному представникові створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини на підконтрольній території України. Про це 6 червня повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Урядовці зазначили, що для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. Ці гроші не будуть враховуватися під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Крім того, для повернення дитини з окупації складається індивідуальний план, який охоплює не лише її шлях додому, але й комплекс послуг, які необхідні для її реінтеграції в Україні.

Вказується, що план заходів містить три пакети допомоги: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, а за відсутності сім’ї — влаштовується в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими.