Масштабный пожар вспыхнул на заводе «Гидромаш» в оккупированном Мелитополе

Пожар вспыхнул на заводе «Гидромаш». Фото: соцсети

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Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі Запорізької області.

У неділю, 8 червня, в місті загорівся машинобудівний завод «Гідромаш». Клуби чорного диму видно практично у всіх районах міста. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та голова комісії Громадської палати рф з питань суверенітету Володимир Рогов.

Як відомо, завод «Гідромаш» російські окупанти перетворили завод на свою військову та ремонтну базу. Вже не вперше це підприємство страждає від атак Сил оборони України.

Нагадаємо, 29 травня у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на території стратегічного заводу «Авангард», який включений до переліку стратегічних та системотворчих підприємств росії, та має статус Федерального науково-виробничого центру рф. Очевидці заявляли що перед загорянням було чути гучні вибухи.