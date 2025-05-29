Пожежа в Санкт-Петербурзі. Фото: МНС рф

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Масштабна пожежа сталася на стратегічному заводі у російському Санкт-Петербурзі.

У ніч на 29 травня в Калінінському районі загорілося науково-виробниче підприємство «Авангард». Пожежа почалась близько 1.00 на Кондратьєвському проспекті, а за словами очевидців, перед загорянням було чути гучні вибухи. У районі інциденту видно великий стовп чорного диму. Про це повідомили російські ЗМІ.

За інформацією МНС росії, вогонь поширився на площу майже 100 кв. м. Згодом пожежу локалізували, але ліквідувати її не вдалося.

На науково-виробничому підприємстві «Авангард» виготовляють, зокрема, радіоелектроніку, мікросхемотехніку, займаються приладобудуванням, виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури. Цей завод включений до переліку стратегічних та системотворчих підприємств росії, та має статус Федерального науково-виробничого центру рф.

Крім того, в районі Москви та Московської області у ніч проти 29 травня було чути вибухи на тлі роботи ППО через фіксацію безпілотників. На вибухи скаржилися мешканці Одинцово, Апрелєвки та Звенигорода. Була призупинена робота московського аеропорту «Внуково».

У мережі опублікували фото пошкоджень будинку у житловому комплексі «Міракс Парк» на південному заході Москви. Жителі стверджують, що будинок начебто зачепив безпілотник.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що 28 травня Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу росії. Були атаковані АТ «Кронштадт» та завод «Радуга» в місті Дубна Московської області й АТ «Ангстрем» в Московській області.