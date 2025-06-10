Последствия российского массированного удара. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n206959-posledstviya-rossiyskogo-massirovannogo-udara-po-kievu-raskryli-v-gschs.html

Ракурс

Російська масована ракетно-дронова атака 10 червня призвела до руйнувань в семи районах Києва.

Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Постраждали четверо осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Дарницькому районі виникли пожежі біля гуртожитку, у парку, також згоріли автівки у дворах. Горів триповерховий житловий будинок, була пошкоджена залізниця.

В Оболонському районі виникла пожежа у багатоповерхівці. Також триває ліквідація займань складських приміщень. А в Шевченківському районі було зафіксовано низку влучань. У недіючій споруді виникла пожежа, яку ліквідовують.

В Голосіївському районі уламки впали на території храму й були пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру. У Солом’янському районі загорілися уламки БпЛА на даху 16-поверхівки.

В Деснянському районі горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано. У Подільському районі сталося загоряння нежитлових приміщень.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Пожежі та руйнування зафіксовані у семи районах столиці — це часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення.