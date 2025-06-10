Ракурсhttps://racurs.ua/
Западные партнеры назвали отказ от мобилизации молодежи одной из причин, почему они не решились на санкции
Западные партнеры назвали отказ от мобилизации молодежи одной из причин, почему они не решились на санкции, — президентhttps://racurs.ua/n206967-zapadnye-partnery-nazvali-otkaz-ot-mobilizacii-molodeji-odnoy-iz-prichin-pochemu-oni-ne-reshilis.htmlРакурс
Бо Україна не мобілізує з 18 років: Західні партнери назвали це однією з причин, чому вони не зважилися на санкції, — заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, його цитує «Громадське».
Мобілізація — це проблема кожної війни. Україна не є винятком, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, тоді як росіяни можуть мобілізувати від 40 000 до 50 000, бо їхні втрати більші, — заявив президент.
Він зазначив, що не вважає за потрібне мобілізувати людей з 18 років, натомість Україна запропонувала їм річний контракт.
Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція «Павутина» показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. А також гроші і тиск. Санкції мали б бути спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Однак, коли йдеться про санкції, коли західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запроваджувати, вони називають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше, — сказав президент України.