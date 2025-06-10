Западные партнеры назвали отказ от мобилизации молодежи одной из причин, почему они не решились на санкции

Бо Україна не мобілізує з 18 років: Західні партнери назвали це однією з причин, чому вони не зважилися на санкції, — заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, його цитує «Громадське».

Мобілізація — це проблема кожної війни. Україна не є винятком, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, тоді як росіяни можуть мобілізувати від 40 000 до 50 000, бо їхні втрати більші, — заявив президент.

Він зазначив, що не вважає за потрібне мобілізувати людей з 18 років, натомість Україна запропонувала їм річний контракт.