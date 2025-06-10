В Украину вернулась вторая группа военнопленных, об обмене которых договорились с московитами в Стамбуле

https://racurs.ua/n206971-v-ukrainu-vernulas-vtoraya-gruppa-voennoplennyh-ob-obmene-kotoryh-dogovorilis-s-moskovitami.html

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До України повернулася друга група військовополонених. Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни. Серед них бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених воїнів є оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад 3 років.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, — повідомили у Коордштабі.

У нинішньому обміні повертаються оборонці Маріуполя, які провели у неволі більш як три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Повернутих бійців доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію.