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В Украину вернулась вторая группа военнопленных, об обмене которых договорились с московитами в Стамбуле
В Украину вернулась вторая группа военнопленных, об обмене которых договорились с московитами в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206971-v-ukrainu-vernulas-vtoraya-gruppa-voennoplennyh-ob-obmene-kotoryh-dogovorilis-s-moskovitami.htmlРакурс
До України повернулася друга група військовополонених. Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни. Серед них бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених воїнів є оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад 3 років.
Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, — повідомили у Коордштабі.
У нинішньому обміні повертаються оборонці Маріуполя, які провели у неволі більш як три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.
Повернутих бійців доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію.
Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі. Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну. Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну «всіх на всіх» в усіх категоріях, — ідеться в повідомленні Координаційного центру.