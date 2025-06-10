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До України повернулася друга група військовополонених, про обмін яких домовилися з московитами у Стамбулі
До України повернулася друга група військовополонених, про обмін яких домовилися з московитами у Стамбуліhttps://racurs.ua/ua/n206971-do-ukrayiny-povernulasya-druga-grupa-viyskovopolonenyh-pro-obmin-yakyh-domovylysya-z-moskovytamy.htmlРакурс
До України повернулася друга група військовополонених. Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни. Серед них бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених воїнів є оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад 3 років.
Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, — повідомили у Коордштабі.