До України повернулася друга група військовополонених, про обмін яких домовилися з московитами у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n206971-do-ukrayiny-povernulasya-druga-grupa-viyskovopolonenyh-pro-obmin-yakyh-domovylysya-z-moskovytamy.html

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До України повернулася друга група військовополонених. Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни. Серед них бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених воїнів є оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад 3 років.