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Ракурс
До України повернулася друга група військовополонених, про обмін яких домовилися з московитами у Стамбулі

До України повернулася друга група військовополонених, про обмін яких домовилися з московитами у Стамбулі

10 чер 2025, 17:56
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До України повернулася друга група військовополонених. Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни. Серед них бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених воїнів є оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад 3 років.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, — повідомили у Коордштабі.

Джерело: Ракурс


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