Мусорную свалку во Львове покрывают грунтом: до конца года здесь можно будет играть в гольф (ФОТО)

Мусорную свалку во Львове покрывают грунтом: до конца года здесь можно будет играть в гольф

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Ракурс

Грибовицький полігон вкривають ґрунтом: до кінця року тут можна буде зіграти в гольф.

Мембрану, що ізолює тіло полігону на 38 га, покривають двома шарами — спочатку пісковиком, а потім — родючим ґрунтом. Загалом для цього потрібно близько 18 тисяч кубів землі, повідомили у мерії Львова.

До кінця осені ці роботи планують завершити.

Потім територію засадять багаторічними низькорослими рослинами, які укріплюватимуть ґрунт.

А вже до кінця року на куполі полігону планують облаштувати перше поле для гри у гольф — спеціально для тренування військових, які лікуються у Львові.