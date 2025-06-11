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Ракурс
Мусорную свалку во Львове покрывают грунтом: до конца года здесь можно будет играть в гольф

Мусорную свалку во Львове покрывают грунтом: до конца года здесь можно будет играть в гольф (ФОТО)

11 июн 2025, 09:25
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Грибовицький полігон вкривають ґрунтом: до кінця року тут можна буде зіграти в гольф.

Мембрану, що ізолює тіло полігону на 38 га, покривають двома шарами — спочатку пісковиком, а потім — родючим ґрунтом. Загалом для цього потрібно близько 18 тисяч кубів землі, повідомили у мерії Львова.

До кінця осені ці роботи планують завершити.

Потім територію засадять багаторічними низькорослими рослинами, які укріплюватимуть ґрунт.

А вже до кінця року на куполі полігону планують облаштувати перше поле для гри у гольф — спеціально для тренування військових, які лікуються у Львові.

Источник: Ракурс


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