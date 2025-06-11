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Грибовицький полігон вкривають ґрунтом: до кінця року тут можна буде зіграти в гольф
Сміттєзвалище у Львові вкривають ґрунтом: до кінця року тут можна буде грати в гольф (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206980-smittiezvalysche-u-lvovi-vkryvaut-runtom-do-kincya-roku-tut-mojna-bude-graty-v-golf-foto.htmlРакурс
Грибовицький полігон вкривають ґрунтом: до кінця року тут можна буде зіграти в гольф.
Мембрану, що ізолює тіло полігону на 38 га, покривають двома шарами — спочатку пісковиком, а потім — родючим ґрунтом. Загалом для цього потрібно близько 18 тисяч кубів землі, повідомили у мерії Львова.
До кінця осені ці роботи планують завершити.
Потім територію засадять багаторічними низькорослими рослинами, які укріплюватимуть ґрунт.
А вже до кінця року на куполі полігону планують облаштувати перше поле для гри у гольф — спеціально для тренування військових, які лікуються у Львові.