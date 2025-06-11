Нацгвардия отменила резонансный тендер на щиты для разгона демонстрантов

Нацгвардия планировала провести тендер по закупке противоударных щитов, фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n206996-nacgvardiya-otmenila-rezonansnyy-tender-na-schity-dlya-razgona-demonstrantov.html

Ракурс

Національна гвардія скасувала резонансний тендер на закупівлю обладнання для охорони громадського порядку — протиударних щитів.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомила прес-служба Нацгвардії.

Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку. Тендер на відповідну закупівлю скасовано, — вказано в повідомленні.

Раніше видання «Наші гроші» повідомило, що військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська область) з лютого по червень провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму 54,17 млн грн, про що свідчить інформація у системі «Прозорро».

Зазначається, що раніше ця військова частина замовляла бронежилети 6-го класу та протикульові шоломи, необхідні для ведення бойових дій на війні.

Тендери по довгим гумовим кийкам (постачальник ТОВ «УНТК»), кайданкам (ТОВ «Укроборонекспорт»), щиткам для захисту рук і ніг (ТОВ «УНТК») і протиударним щитам (постачальника ще обирають) — перші такі закупівлі для цього підрозділу Нацгвардії під час вторгнення, — зазначає видання.

Через кілька годин після публікації Нацгвардія повідомила, що не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку.

В «Прозорро» є дані про відміну закупівлі протиударних щитів, яка знаходилась ще на стадії торгів. Три інші закупівлі кайданів, кийків і щитків на цей момент вже були завершені угодами. Для їх скасування потрібно укласти з підрядниками додаткові угоди про розрив контрактів. Даних про це в «Прозорро» станом на 11 червня нема", — наголошує видання.

Зазначається, що всі товари купують у кількості 5 тис. штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис. Поставка товарів має бути здійснена до 31 жовтня і 1 грудня цього року.

Джерело: Нацгвардія, «Наші гроші»