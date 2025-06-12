В Херсонскую область возвращаются графики отключения света, фото:

https://racurs.ua/n207012-grafiki-otklucheniya-sveta-vvodyat-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

На Херсонщині через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, запроваджено графіки відключень світла.

Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Електропостачання буде відсутнє за таким графіком:

07.00−09.00 та 15.00−17.00 — Наддніпрянське, Інженерне, Дарʼївка, Федорівка, Микільське, Ульянівка, Інгулець, Зарічне, Ясна Поляна. По місту Херсон — Житлоселище, мікрорайон Північний, Таврійський-1,2,3,4 (по черзі), Текстильний п-к;

09.00−11.00 та 17.00−19.00 — мікрорайони ХБК, Склотара, Консервний;

11.00−13.00 та 19.00−21.00 — Комишани, Приозерне, Білозерка, Надеждівка, Зорівка, Знамʼянка, Ромашкове, Черешеньки. По місту Херсон — Шуменський та Центр;

13.00−15.00 та 21.00−23.00 — мікрорайон Північний, Таврійський-1,2,3,4 (по черзі), Острів, Центр, Забалка-2, а також Зеленівка.