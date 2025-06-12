В Украину из российского плена вернулись украинские военные, некоторых из них считали пропавшими без вести

https://racurs.ua/n207015-v-ukrainu-iz-rossiyskogo-plena-vernulis-ukrainskie-voennye-nekotoryh-iz-nih-schitali-propavshimi.html

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В Україну 12 червня з російського полону повернулися українські військові.

Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога, — написав президент.

Це другий етап повернення важкопоранених і важкохворих військових. Перший етап відбувся 10 червня. Під час обох кількість тих, кого повернули, не розголошували.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також ДПСУ та Нацгвардії, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Також вдалося повернути захисників Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років.

Частину звільнених нині українських бійців вважали зниклими безвісти.

Другий етап обміну — це частина великого обміну у категоріях військових віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих, про який домовилися на переговорах України й росії у Стамбулі.

В Офісі омбудсмана повідомили, що найстаршому звільненому з російського полону українському військовому 59 років, а наймолодшому — 22 роки.