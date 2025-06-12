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В Україну з російського полону повернулися українські військові, деяких з них вважали зниклими безвісти
В Україну з російського полону повернулися українські військові, деяких з них вважали зниклими безвісти (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207015-v-ukrayinu-z-rosiyskogo-polonu-povernulysya-ukrayinski-viyskovi-deyakyh-z-nyh-vvajaly-znyklymy.htmlРакурс
В Україну 12 червня з російського полону повернулися українські військові.
Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога, — написав президент.
Це другий етап повернення важкопоранених і важкохворих військових. Перший етап відбувся 10 червня. Під час обох кількість тих, кого повернули, не розголошували.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також ДПСУ та Нацгвардії, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Також вдалося повернути захисників Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років.
Частину звільнених нині українських бійців вважали зниклими безвісти.
Другий етап обміну — це частина великого обміну у категоріях військових віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих, про який домовилися на переговорах України й росії у Стамбулі.
В Офісі омбудсмана повідомили, що найстаршому звільненому з російського полону українському військовому 59 років, а наймолодшому — 22 роки.