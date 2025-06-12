С новыми деньгами, но без ракет «Таурус»: Писториус рассказал, чем Берлин поможет Киеву

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С новыми деньгами, но без ракет «Таурус»: Писториус рассказал, чем Берлин поможет Киевуhttps://racurs.ua/n207019-s-novymi-dengami-no-bez-raket-taurus-pistorius-rasskazal-chem-berlin-pomojet-kievu.htmlРакурс
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 12 червня поставив крапку у питанні поставок ракет «Таурус» для України.
Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні, — сказав міністр оборони Німеччини на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
Проте, за словами німецького міністра оборони, Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для України.
Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. Хочемо додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено, — сказав він.
Також Україна домовилась з Німеччиною про постачання систем ППО Iris-T на три роки.
Нагадаємо, що у 2024 році кандидат у канцлери Фрідріх Мерц наголошував, що спочатку Берлін мав би сказати владіміру путіну, що той має припинити атаку цивільних об'єктів в Україні. Якщо Москва не послухає, то Мерц вважав за необхідне передати ЗСУ далекобійні ракети Taurus.
Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км і бойовою частиною у 500 кг. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська армія.
Пісторіус заявив, що Німеччина цього року планує надати 9 млрд євро на підтримку України.
Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. Хочемо додати ще 1,9 млрд євро, але це ще остаточно не вирішено… Таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України, — заявив міністр оборони Німеччини.