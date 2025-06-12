З новими грошима, але без «Таурусів»: Пісторіус розповів, чим Берлін допоможе Києву

https://racurs.ua/ua/n207019-z-novymy-groshyma-ale-bez-taurusiv-pistorius-rozpoviv-chym-berlin-dopomoje-kyievu.html

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 12 червня поставив крапку у питанні поставок ракет «Таурус» для України.

Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні, — сказав міністр оборони Німеччини на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Проте, за словами німецького міністра оборони, Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для України.

Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. Хочемо додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено, — сказав він.

Також Україна домовилась з Німеччиною про постачання систем ППО Iris-T на три роки.

Нагадаємо, що у 2024 році кандидат у канцлери Фрідріх Мерц наголошував, що спочатку Берлін мав би сказати владіміру путіну, що той має припинити атаку цивільних об'єктів в Україні. Якщо Москва не послухає, то Мерц вважав за необхідне передати ЗСУ далекобійні ракети Taurus.

Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км і бойовою частиною у 500 кг. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська армія.

Пісторіус заявив, що Німеччина цього року планує надати 9 млрд євро на підтримку України.