Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции. Фото:

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Дорожня аварія у Франції сталася за участю автобуса з громадянами України.

ДТП сталася в п’ятницю, 13 травня, на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре в напрямку міста Ле-Ман. Четверо осіб загинули, а 11 зазнали серйозних травм. Спочатку повідомляли про 34 постраждалих з легкими травмами. Про це повідомили посольство України у Франції, французькі медіа Le Figaro та BFM TV, міністр транспорту Франції Філіп Табаро та префектура департаменту Сарт.

Наразі французькі поліцейські закрили автомагістраль, щоб службам екстреної допомоги було легше працювати. Триває рятувальна операція.

Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства вже вирушили на місце автотрощі.

Попередньо відомо, що автобус перевозив групу українців, в тому числі дітей.

Нагадаємо, 29 квітня під Варшавою сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з українцями — водій автобуса втратив керування транспортним засобом на повороті дороги. У салоні автобуса перебували 26 пасажирів, серед них — громадяни України, Білорусі та Іспанії. Госпіталізація знадобилася для 17 осіб, серед постраждалих була дитина. Серед потерпілих 12 українців.

Джерело: Le Figaro