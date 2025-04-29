Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі. Фото: Miejski Reporter

https://racurs.ua/ua/n205929-avtobus-z-ukrayincyamy-potrapyv-u-dtp-v-polschi-ie-postrajdali.html

Ракурс

Автобус з громадянами України перевернувся у Польщі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася під Варшавою. Аварія сталася в ніч на 29 квітня на швидкісній трасі, що веде до аеропорту Шопена. Попередньо відомо, що водій автобуса втратив керування транспортним засобом на повороті дороги. Про це повідомили Miejski Reporter та RMF FM.

Автобус в’їхав в огорожу, а потім перекинувся на бік і врізався у ліхтарний стовп.

У салоні автобуса перебували 26 пасажирів, серед них — громадяни України, Білорусі та Іспанії. Госпіталізація знадобилася для 17 осіб, серед постраждалих є дитина. Серед потерпілих 12 українців.

Крім того, під час рятувальних робіт сталася ще одна небезпечна аварія. Вантажівка врізалася в машину рятувальників, які прибули на місце аварії.

Нагадаємо, 17 березня у Київській області зіштовхнулися автомобіль Mitsubishi та маршрутка, внаслідок чого остання перекинулася. Постраждали п’ятеро пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізували до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

Джерело: Miejski Reporter