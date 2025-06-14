В день рождения Трампа в США начались акции протеста "No kings"

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У США розпочалися акції протесту «No kings» («Без королів») проти політики президента Дональда Трампа.

Демонстрації пройдуть у 2000 місцях по всій країні. Організатори заявили, що виступають таким чином проти авторитарних дій президента.

У США сьогодні також відбудеться військовий парад з нагоди 250-річчя армії країни — на цю ж дату припадає 79-ий день народження Трампа.

В Атланті охочих взяти участь в мітингу виявилося більш як 5 тис., люди швидко заповнили простір перед Капітолієм штату Джорджія, і залишилися за загородженням, пише AP.

У Філадельфії жінка у короні як у Статуї Свободи принесла колонку, яка грає улюблену пісню Трампа — «Y.M.C.A.». Проте слова у ній змінені: замість «молодий чоловік» — «шахрай».

А чоловік у костюмі епохи Війни за Незалежність тримає плакат із цитатою, яку часто приписують 3-му президенту США Томасу Джефферсону: «Все, що потрібно тиранії, щоб закріпитися, — це мовчання людей з чистою совістю».

Я просто відчуваю, що ми повинні захищати нашу демократію, — сказала журналістам 61-річна медсестра Карен Ван Трієст.

Вона стурбована звільненнями співробітників Центрів з контролю та профілактики захворювань США, долею мігрантів та схильністю Трампа до авторитаризму.

У різних куточках США люди скандують: «У нас немає королів» та «Ось як виглядає спільнота». Несуть прапори США та плакати «Нація в біді», «Незгода — це патріотизм», «Боріться з олігархією» і «Депортуйте міні-Муссоліні».

За словами організаторів, протести заплановані майже в 2000 місцях по всій країні, від кварталів невеликих містечок до центральних парків мегаполісів.

Однак у Вашингтоні, де сьогодні відбудеться військовий парад, приурочений до дня народження Трампа, жодних заходів не заплановано.

У Флориді одна з колон протестувальників має прийти до воріт резиденції Трампа «Мар-а-Лаго».

Організатори окремо попросили мітингувальників уникати будь-яких сутичок і провокацій, а також не блокувати рух транспорту.

Губернатори та міські чиновники пообіцяли захищати право на протест, але не толерувати насильство і порушення громадського порядку.

Демонстрації відбуваються на тлі протестів, що спалахнули по всій країні через ініційовані Трампом антиміграційні рейди та його рішення відправити до Лос-Анджелеса Національну гвардію і морську піхоту.