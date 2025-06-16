Из-за активизации рашистов Генштаб будет сообщать о боевых действиях на еще одном направлении

Из-за активизации рашистов Генштаб будет сообщать о боевых действиях на еще одном направленииhttps://racurs.ua/n207104-iz-za-aktivizacii-rashistov-genshtab-budet-soobschat-o-boevyh-deystviyah-na-esche-odnom-napravlenii.htmlРакурс
У зв’язку з активізацією російських загарбників у прикордонні Сумщини Генштаб у своїх зверненнях інформуватиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку.
Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України
з 16.06.2025року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському, — вказано в повідомленні.
Крім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генштабу ЗСУ тричі на добу — станом на 08.00, 16.00 та 22.00.