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Ракурс
У зверненнях Генштабу ЗСУ з’являться Північно-Слобожанський та Південно-Слобожанський напрямки, фото: «Вікіпедія»

Через активізацію рашистів Генштаб повідомлятиме про бойові дії на ще одному напрямку

16 чер 2025, 09:35
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У зв’язку з активізацією російських загарбників у прикордонні Сумщини Генштаб у своїх зверненнях інформуватиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському, — вказано в повідомленні.

Крім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генштабу ЗСУ тричі на добу — станом на 08.00, 16.00 та 22.00.

Джерело: Ракурс


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