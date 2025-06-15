Армія рф шукає слабкі місця в обороні ЗСУ на Сіверському напрямку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207094-armiya-rf-shukaie-slabki-miscya-v-oboroni-zsu-na-siverskomu-napryamku-genshtab.html

Ракурс

На фронті в Україні з початку доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Російські окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Григорівки на Сіверському напрямку. Сьогодні підрозділи Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки на цій ділянці фронту. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 15 червня.

Складно залишається захисникам на Покровському та Новопавлівському напрямках, де ворожі війська здійснили 27 та 16 штурмів відповідно. Досі тривають 10 боїв на цих напрямках.

Шість разів росіяни намагалися просунутися вперед на Краматорському напрямку. По п’ять атак противник провів на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках. Одну атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, але наразі триває ще одне боєзіткнення.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 11 боєзіткнень, з яких три досі тривають. Тут росіяни завдали одного авіаційного удару, скинувши КАБ, та здійснили 129 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, нещодавно аналітики DeepState заявили, що окупанти взяли під контроль населений пункт Локня у Сумській області. Також ворог просунувся в Кіндрашівці на Харківщині та Яблунівці в Донецькій області.