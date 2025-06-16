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Три российские пушки уничтожили украинские артиллеристы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207107-tri-rossiyskie-pushki-unichtojili-ukrainskie-artilleristy-video.htmlРакурс
Українські військові з 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили три ворожі гаубиці 2А65 «Мста-Б» та склад боєкомплекту.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта. Працюємо точно, злагоджено й ефективно. Разом — до перемоги!, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
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