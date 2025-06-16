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Ракурс
Знищення російської гармати, скріншот відео

Три ворожі гармати знищили українські артилеристи (ВІДЕО)

16 чер 2025, 10:55
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Українські військові з 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили три ворожі гаубиці 2А65 «Мста-Б» та склад боєкомплекту.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта. Працюємо точно, злагоджено й ефективно. Разом — до перемоги!, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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