Знищення російської гармати, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207107-try-voroji-garmaty-znyschyly-ukrayinski-artylerysty-video.html

Ракурс

Українські військові з 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили три ворожі гаубиці 2А65 «Мста-Б» та склад боєкомплекту.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта. Працюємо точно, злагоджено й ефективно. Разом — до перемоги!, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.