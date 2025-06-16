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«FPV-субботник» — на юге Украины дроны вычистили лес от рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207109-fpv-subbotnik-na-uge-ukrainy-drony-vychistili-les-ot-rashistov-video.htmlРакурс
Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили групу рашистів в одній з лісосмуг на півдні України.
Відповідне відео сьогодні, 16 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники влаштували загарбникам «FPV-суботник» та прибрали українські лісосмуги від російського сміття: мінус укриття, мінометна позиція та загарбники, — вказано в описі відео.
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