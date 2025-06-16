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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

«FPV-субботник» — на юге Украины дроны вычистили лес от рашистов (ВИДЕО)

16 июн 2025, 12:10
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Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили групу рашистів в одній з лісосмуг на півдні України.

Відповідне відео сьогодні, 16 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники влаштували загарбникам «FPV-суботник» та прибрали українські лісосмуги від російського сміття: мінус укриття, мінометна позиція та загарбники, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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