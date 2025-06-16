Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n207109-fpv-subbotnik-na-uge-ukrainy-drony-vychistili-les-ot-rashistov-video.html

Ракурс

Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили групу рашистів в одній з лісосмуг на півдні України.

Відповідне відео сьогодні, 16 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.