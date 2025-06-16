Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207109-fpv-subotnyk-na-pivdni-ukrayiny-drony-vychystyly-lis-vid-rashystiv-video.html

Ракурс

Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили групу рашистів в одній з лісосмуг на півдні України.

Відповідне відео сьогодні, 16 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.