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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«FPV-суботник» — на півдні України дрони вичистили ліс від рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207109-fpv-subotnyk-na-pivdni-ukrayiny-drony-vychystyly-lis-vid-rashystiv-video.htmlРакурс
Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили групу рашистів в одній з лісосмуг на півдні України.
Відповідне відео сьогодні, 16 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники влаштували загарбникам «FPV-суботник» та прибрали українські лісосмуги від російського сміття: мінус укриття, мінометна позиція та загарбники, — вказано в описі відео.
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