В ВСУ сменился командующий группировкой "Донецк", обороняющей ряд самых тяжелых участков фронта
Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ «Донецьк», до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ, пішов з посади.
Новим командувачем «Донецька» став начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк, розповіли УП два поінформовані співрозмовники у Силах оборони.
За даними УП, заміна відбулася з ініціативи самого Тарнавського — він мав проблеми зі здоровʼям.