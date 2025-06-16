В ВСУ сменился командующий группировкой "Донецк", обороняющей ряд самых тяжелых участков фронта

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ «Донецьк», до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ, пішов з посади.

Новим командувачем «Донецька» став начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк, розповіли УП два поінформовані співрозмовники у Силах оборони.

За даними УП, заміна відбулася з ініціативи самого Тарнавського — він мав проблеми зі здоровʼям.