У ЗСУ зміниться командувач ОТУ "Донецьк", яке обороняє низку найважчих ділянок фронту

16 чер 2025, 15:37
999

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ «Донецьк», до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ, пішов з посади.

Новим командувачем «Донецька» став начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк, розповіли УП два поінформовані співрозмовники у Силах оборони.

За даними УП, заміна відбулася з ініціативи самого Тарнавського — він мав проблеми зі здоровʼям.

Джерело: Ракурс


