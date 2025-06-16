Друзья умершей в результате ДТП женщины планировали убийство заместителя главы Минздрава

Першого заступника міністра охорони здоров’я України планували вбити, повідомляє Державне бюро розслідувань.

У жовтні 2024 року в столичній лікарні померла жінка після ДТП. За версією слідства, друзі загиблої звинуватили у смерті першого заступника міністра, який був лікарем-анестезіологом, і вирішили його вбити.

Підозрюють, що правоохоронець та його спільник — мешканець Києва — продали замовникам інформацію із закритих баз даних про колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

Так зловмисники дізналися адресу посадовця. Правоохоронці запобігли злочину на етапі його підготовки. Зараз підозрюваним обирають запобіжний захід.

Повідомлення про те, що правоохоронці запобігли вбивству посадовця зʼявилося 20 січня цього року. Двох фігурантів затримали на гарячому — вони намагалися передати гроші, коли купували вогнепальну зброю для злочину.