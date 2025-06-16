В Харькове началось рассмотрение дела по поводу избиения учителя истории представителем ТЦК

https://racurs.ua/n207123-v-harkove-nachalos-rassmotrenie-dela-po-povodu-izbieniya-uchitelya-istorii-predstavitelem-tck.html

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У Салтівському райсуді Харкова розпочався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК.

Під час засідання прокурор Сергій Яковенко зачитав обвинувальний акт, повідомляє місцеве видання «Думка».

Воловик умисно наніс потерпілому кілька ударів — кулаком у живіт і грудну клітку, а також долонею в обличчя. Його дії кваліфіковано як хуліганство — грубе порушення громадського порядку, — зазначив прокурор.

Потерпілий вимагає 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Окрім погіршення стану здоров’я, в нього були захворювання, які на фоні нервового стресу в нього загострювались. Крім того, в нього порушився шкільний робочий процес. Він щоразу зазнавав моральних страждань, — розповіла представниця його інтересів Юлія Палагіна.

Вона додала, що в суді сторона потерпілих буди вимагати якомога суворішого покарання для працівника ТЦК, щоб подібні випадки з боку представників військкоматів не ставали масовими.