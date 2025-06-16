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Ракурс
У Харкові почався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК

У Харкові почався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК

16 чер 2025, 18:39
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У Салтівському райсуді Харкова розпочався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК.

Під час засідання прокурор Сергій Яковенко зачитав обвинувальний акт.

Воловик умисно наніс потерпілому кілька ударів — кулаком у живіт і грудну клітку, а також долонею в обличчя. Його дії кваліфіковано як хуліганство — грубе порушення громадського порядку, — зазначив прокурор.

Потерпілий вимагає 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Окрім погіршення стану здоров’я, в нього були захворювання, які на фоні нервового стресу в нього загострювались. Крім того, в нього порушився шкільний робочий процес. Він щоразу зазнавав моральних страждань, — розповіла представниця його інтересів Юлія Палагіна.

Вона додала, що в суді сторона потерпілих буди вимагати якомога суворішого покарання для працівника ТЦК, щоб подібні випадки з боку представників військкоматів не ставали масовими.

Командування ТЦК визнало неправомірність дій військового, який у Харкові вдарив учителя Федяя під час вуличної перевірки документів.

Військовослужбовця перевели до бойового підрозділу на передовій, попри третю групу інвалідності. Він має бойовий досвід: воював на Ізюмському та Авдіївському напрямках, був поранений і проходив тривале лікування в госпіталі. З 2023 року служив у групі оповіщення ТЦК.

Джерело: Ракурс


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