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У Харкові почався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК
У Харкові почався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦКhttps://racurs.ua/ua/n207123-u-harkovi-pochavsya-rozglyad-spravy-schodo-pobyttya-vchytelya-istoriyi-predstavnykom-tck.htmlРакурс
У Салтівському райсуді Харкова розпочався розгляд справи щодо побиття вчителя історії представником ТЦК.
Під час засідання прокурор Сергій Яковенко зачитав обвинувальний акт.
Воловик умисно наніс потерпілому кілька ударів — кулаком у живіт і грудну клітку, а також долонею в обличчя. Його дії кваліфіковано як хуліганство — грубе порушення громадського порядку, — зазначив прокурор.
Потерпілий вимагає 300 тисяч гривень моральної компенсації.
Окрім погіршення стану здоров’я, в нього були захворювання, які на фоні нервового стресу в нього загострювались. Крім того, в нього порушився шкільний робочий процес. Він щоразу зазнавав моральних страждань, — розповіла представниця його інтересів Юлія Палагіна.
Вона додала, що в суді сторона потерпілих буди вимагати якомога суворішого покарання для працівника ТЦК, щоб подібні випадки з боку представників військкоматів не ставали масовими.
Командування ТЦК визнало неправомірність дій військового, який у Харкові вдарив учителя Федяя під час вуличної перевірки документів.
Військовослужбовця перевели до бойового підрозділу на передовій, попри третю групу інвалідності. Він має бойовий досвід: воював на Ізюмському та Авдіївському напрямках, був поранений і проходив тривале лікування в госпіталі. З 2023 року служив у групі оповіщення ТЦК.