В Купянске могли погибнуть три человека из-за атаки рф на многоэтажку

https://racurs.ua/n207128-v-kupyanske-mogli-pogibnut-tri-cheloveka-iz-za-ataki-rf-na-mnogoetajku-foto.html

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У Купʼянську могли загинути три людини через атаку рф. Дані уточнюють, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 червня близько 15.40 росіяни завдали авіаційного удару по житловому кварталу міста. Відомо про двох постраждалих — у них акубаротравма (контузія).

Було влучання в багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі у квартирах. Ситуація в місті залишається складною, через загрози для безпеки наразі важко швидко виїхати на місце події. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.