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Ракурс
Разрушение в Киеве. Фото: МВД

В Киеве уже 114 пострадавших в результате ночных российских обстрелов

17 июн 2025, 11:57
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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ перевалила за сотню.

До медиків звернулися 114 постраждалих, госпіталізувати довелося 68 поранених. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації. Крім того, у Дарницькому районі рятувальники виявили трьох загиблих. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами столичного градоначальника, наразі тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а екстрені служби працюють над забезпеченням безпеки мешканців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував у Telegram, в Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх. Під завалами ще можуть бути люди.

Руйнування у Києві. Фото: МВС

Руйнування у Києві. Фото: МВС

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Загинуло 15 осіб, серед жертв — громадянин Сполучених Штатів Америки.

Источник: Ракурс


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