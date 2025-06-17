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Ракурс
Руйнування у Києві. Фото: МВС

У Києві вже 114 постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу

17 чер 2025, 11:57
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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ перевалила за сотню.

До медиків звернулися 114 постраждалих, госпіталізувати довелося 68 поранених. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації. Крім того, у Дарницькому районі рятувальники виявили трьох загиблих. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами столичного градоначальника, наразі тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а екстрені служби працюють над забезпеченням безпеки мешканців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував у Telegram, в Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх. Під завалами ще можуть бути люди.

Руйнування у Києві. Фото: МВС

Руйнування у Києві. Фото: МВС

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Загинуло 15 осіб, серед жертв — громадянин Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Ракурс


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