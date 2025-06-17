Руйнування у Києві. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n207138-u-kyievi-vje-114-postrajdalyh-vnaslidok-nichnogo-rosiyskogo-obstrilu.html

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ перевалила за сотню.

До медиків звернулися 114 постраждалих, госпіталізувати довелося 68 поранених. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації. Крім того, у Дарницькому районі рятувальники виявили трьох загиблих. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами столичного градоначальника, наразі тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а екстрені служби працюють над забезпеченням безпеки мешканців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував у Telegram, в Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх. Під завалами ще можуть бути люди.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Загинуло 15 осіб, серед жертв — громадянин Сполучених Штатів Америки.