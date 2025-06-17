Дипломаты побывали на месте удара террористов рф по многоэтажке в Киеве

https://racurs.ua/n207152-diplomaty-pobyvali-na-meste-udara-terroristov-rf-po-mnogoetajke-v-kieve-foto.html

Ракурс

17 червня МЗС України організувало візит іноземних дипломатів до місця удару росії по багатоквартирному будинку в Солом’янському районі Києва.

Це надало дипломатам змогу безпосередньо ознайомитися з наслідками жорстокого російського терору. Іноземних дипломатів супроводжував перший заступник міністра Сергій Кислиця.

На запрошення МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема посли та тимчасові повірені. Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів.

Разом з іноземними дипломатами та представниками МЗС місце російського злочину відвідали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, голова КМВА Тимур Ткаченко, а також голова ДСНС Андрій Даник.

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій Австралії, Австрії Азербайджану, Албанії, Алжиру, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, В'єтнаму, Греції, Грузії Данії, Естонії, Єгипту, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Республіки Корея, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, ПАР, Палестини, Польщі, Португалії, Держави Катар, Словаччини, Словенії, Сербії, США, Судану, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії. Також були присутні представники дипломатичних місій Європейського інвестиційного банку, ЄС, НАТО, Офісу координатора-резидента ООН, Офісу Ради Європи, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Апостольської Нунціатури, ГУАМ та Моніторингової місії ООН з прав людини та ОЕСР.

Обстріл Києва під час G7 — свідомий сигнал путіна світові, заявили раніше в МЗС України.

Переконані, що путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту G7, аби виставити лідерів країн слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США, — наголошують у МЗС України.

Все це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора, констатує МЗС та закликає до посилення санкцій.