В Оманском заливе загорелся танкер теневого флота рф

В Оманській затоці загорівся танкер тіньового флоту рф Adalynn.

Adalynn, який плив під прапором Антигуа і Барбуди, зіткнувся з танкером Front Eagle під прапором Ліберії. Екіпаж обох суден у безпеці, причини інциденту розслідують, повідомляє Bloomberg.

Як пише агенція, Adalynn часто курсував між російським портом Усть-Луга у Балтійському морі та західним узбережжям Індії.

Згідно з дописом Національної гвардії ОАЕ в соціальних мережах, 24 члени екіпажу судна Adalynn були врятовані. Frontline також підтвердив, що його екіпаж у безпеці.

National Guard Executes Evacuation of 24 People from Oil Tanker Following Collision Between Two Ships in the sea of Oman



The Coast Guard of the National Guard carried out today, Tuesday, June 17, 2025, an evacuation mission involving 24 crew members of the oil tanker ADALYNN,…