Последствия атаки российских БПЛА в Великом Бурлуке, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210324-rossiyskie-bespilotniki-nanesli-udar-po-chastnomu-sektoru-na-harkovschine-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 листопада, пізно увечері завдали удару по житловому сектору селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними 1 чоловік загинув, ще 1 постраждав, — вказано в повідомленні.

Внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах.