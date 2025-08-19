Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли комбинированные удары по Харьковщине — возникли пожары (ФОТО)

19 авг 2025, 12:53
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали масованої комбінованої атаки по населених пунктах Харківської області — виникли пожежі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під прицілом окупантів були Богодухівський, Куп’янський, Лозівський та Харківський райони:

  • у Харківському районі в селі Руська Лозова внаслідок влучання КАБу сталася пожежа в нежитловій приватній будівлі. Постраждали троє людей, пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль. Також у селі Нова Мерефа ворожі БПЛА спричинили пожежу в господарчій споруді на території садового товариства, де пошкоджено сім дачних будинків;
  • у Лозівському районі в селі Перемога влучання БПЛА в дах приватного будинку спричинило пожежу площею 200 кв. м. Також загорілися розташовані поруч господарська споруда та автомобіль. Постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей віком три та вісім років;
  • у Богодухівському районі у селищі Золочів влучання КАБу зруйнувало будівлю на території агропідприємства та спричинило пожежу сільськогосподарської техніки. У селі Черемушна падіння уламків БПЛА призвело до займання сухої трави на площі 1000 кв. м. У селі Карасівка FPV-дрон спричинив пожежу в приватному будинку;
  • у Куп’янському районі удари ворожих БПЛА викликали дві пожежі на приватних подвір’ях у селах Лозове та Мостове.

Наразі всі пожежі ліквідовано. На місцях працювали рятувальники, поліція та медики, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров