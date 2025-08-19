Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали масованої комбінованої атаки по населених пунктах Харківської області — виникли пожежі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під прицілом окупантів були Богодухівський, Куп’янський, Лозівський та Харківський райони:

у Харківському районі в селі Руська Лозова внаслідок влучання КАБу сталася пожежа в нежитловій приватній будівлі. Постраждали троє людей, пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль. Також у селі Нова Мерефа ворожі БПЛА спричинили пожежу в господарчій споруді на території садового товариства, де пошкоджено сім дачних будинків;

у Лозівському районі в селі Перемога влучання БПЛА в дах приватного будинку спричинило пожежу площею 200 кв. м. Також загорілися розташовані поруч господарська споруда та автомобіль. Постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей віком три та вісім років;

у Богодухівському районі у селищі Золочів влучання КАБу зруйнувало будівлю на території агропідприємства та спричинило пожежу сільськогосподарської техніки. У селі Черемушна падіння уламків БПЛА призвело до займання сухої трави на площі 1000 кв. м. У селі Карасівка FPV-дрон спричинив пожежу в приватному будинку;

у Куп’янському районі удари ворожих БПЛА викликали дві пожежі на приватних подвір’ях у селах Лозове та Мостове.