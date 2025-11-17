Наслідки атаки російських БПЛА у Великому Бурлуку, фото: ДСНС

Російські загарбники вчора, 16 листопада, пізно увечері завдали удару по житловому сектору селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними 1 чоловік загинув, ще 1 постраждав, — вказано в повідомленні.

Внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах.