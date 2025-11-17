Читайте також
Наслідки атаки російських БПЛА у Великому Бурлуку, фото: ДСНС
Російські загарбники вчора, 16 листопада, пізно увечері завдали удару по житловому сектору селища Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними 1 чоловік загинув, ще 1 постраждав, — вказано в повідомленні.
Внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах.
Загальна площа пожеж склала понад 400 кв. м. На місцях атак працювали підрозділи ДСНС, — розповіли у відомстві.