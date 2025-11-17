Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Балаклії, фото: ДСНС

Рашисти вночі завдали ракетного удару по Балаклії — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

17 лис 2025, 11:22
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок, — розповіли у Генштабі. — Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки.

У Генштабі наголошують, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про:

  • 15 постраждалих, серед яких троє дітей;
  • трьох загиблих (два 70-річні та 57-річний чоловіки).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів