Наслідки ракетного удару по Балаклії, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок, — розповіли у Генштабі. — Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки.
У Генштабі наголошують, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про:
- 15 постраждалих, серед яких троє дітей;
- трьох загиблих (два 70-річні та 57-річний чоловіки).