Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ракетного удара по Балаклее, фото: ГСЧС

Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Балаклее — трое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

17 ноя 2025, 11:22
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок, — розповіли у Генштабі. — Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки.

У Генштабі наголошують, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про:

  • 15 постраждалих, серед яких троє дітей;
  • трьох загиблих (два 70-річні та 57-річний чоловіки).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров