Последствия ракетного удара по Балаклее, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок, — розповіли у Генштабі. — Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки.

У Генштабі наголошують, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про: