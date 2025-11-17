Читайте также
Рашисты осуществили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада (з 20.00 16 листопада) здійснили чергову масовану атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
- 128-ма ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях.