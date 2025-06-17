В Оманській затоці загорівся танкер тіньового флоту рф

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В Оманській затоці загорівся танкер тіньового флоту рф Adalynn.

Adalynn, який плив під прапором Антигуа і Барбуди, зіткнувся з танкером Front Eagle під прапором Ліберії. Екіпаж обох суден у безпеці, причини інциденту розслідують, повідомляє Bloomberg.

Як пише агенція, Adalynn часто курсував між російським портом Усть-Луга у Балтійському морі та західним узбережжям Індії.

Згідно з дописом Національної гвардії ОАЕ в соціальних мережах, 24 члени екіпажу судна Adalynn були врятовані. Frontline також підтвердив, що його екіпаж у безпеці.

Тим не менш, новина про зіткнення привернула увагу відправників та нафтотрейдерів під час ранкових торгів в Азії та на Близькому Сході, оскільки подібні інциденти в Ормузі трапляються дуже рідко.

Згідно з даними відстеження суден, 15 та 16 червня, під час проходження повз іранський порт Ассалує, судно Front Eagle, ймовірно, постраждало від глушіння сигналу, хоча це було не так близько до місця аварії.

Супертанкер прямував до Китаю з іракського нафтового терміналу Басра, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Судноплавство через Ормуз перебуває під пильною увагою, оскільки цим водним шляхом щодня транспортуються мільйони барелів близькосхідної нафти, а Іран раніше погрожував закрити його під час конфліктів. Поки що жодних ознак цього немає, але трейдери все ще уважно стежать за будь-якими ознаками збоїв.

За словами двох джерел, які стежать за цими цінами, форвардні угоди про перевезення вантажів — деривативи, які трейдери використовують для ставок або хеджування витрат на доставку, — зросли на тлі новин. У вівторок вони становили від 70 до 74 стандартних галузевих пунктів Worldscale, порівняно з 65−70 пунктами днем ​​раніше.

23-річна Adalynn плаває під прапором Антигуа і Барбуди, а дані її страховика відсутні в галузевих базах даних. Судно часто бачили, коли воно курсувало маршрутом між російською Усть-Лугою в Балтійському морі та Вадінаром на західному узбережжі Індії.

Front Eagle — це танкер 2020 року побудови, що плаває під ліберійським прапором.

Електронні листи, надіслані до Oceanpack Ship Management, власника Adalynn, залишилися без відповіді.

Дані відстеження суден, з якими ознайомилося Bloomberg, показують, що танкери пливли поруч один з одним біля берегів Оманської затоки, і їхні шляхи зрештою перетнулися.

Води біля проток Хор-Факкан та Ормуз (ОАЕ) сильно перевантажені, оскільки вони слугують воротами до важливих постачальників сирої нафти та палива в регіоні, включаючи Саудівську Аравію, Ірак, Іран та Абу-Дабі.